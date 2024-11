Liberoquotidiano.it - Ruba una Jaguar da 50mila euro in 60 secondi: il video è impressionante | Guarda

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

Ennesimo furto di un'auto nel cuore della notte. Ma questa volta di tratta di professionisti. Soprattutto pensando al tempo impiegato per piazzare il colpo e per dileguarsi lontano dal luogo del misfatto. Ad Ancona, nelle Marche, due ladri sono rimasti colpiti da un Suv bianco fermo in sosta. All'interno dell'autovettura non c'era nessuno, il veicolo era spento e parcheggiato. Si trattava di unae-Pace, un bolide dal valore di. L'auto si trovava ferma in via Santa Margherita, ad Ancona, davanti alla casa del proprietario. Ma questo non ha fermato i malintenzionati. L'occasione era troppo allettante. In unprodotto dalle telecamere di sorveglianza del proprietario del Suv bianco, si vede prima un uomo avvicinarsi nei pressi della macchina. Dopo qualche secondo, un altro individuo lo raggiunge. I due sono incappucciati e, quindi, irriconoscibili.