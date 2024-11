Roma cane cade in un crepaccio | salvato dai pompieri

Leggi tutto su Ilfaroonline.it

, 3 novembre- La sala operativa del comando diha inviato in data odierna alle ore 16,00, presso il parco della Caffarella con ingresso da via dell' Almone, la squadra di Tuscolano II 12/A con il nucleo SAF per soccorrere uncaduto all'interno di di una profonda dolina, ossia una conca chiusa. Il personale VF giunto sul posto una volta individuato l'animale, ha calato un operatore SAF che una volta raggiunto ile assicurandosi che non avesse subito traumi, venivano recuperati. Al termine della salita l'animale veniva consegnato ai proprietari. Sul posto i carabinieri.