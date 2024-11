Oasport.it - Quando iniziano le ATP Finals 2024 a Torino? Le date dai giorni alla finale

Alle ATPper quanto concerne il torneo di singolare al momento sono qualificati l’azzurro Jannik Sinner, il tedesco Alexander Zverev, lo spagnolo Carlos Alcaraz, il russo Daniil Medvedev e lo statunitense Taylor Fritz. Quattro tennisti si giocheranno la prossima settimana gli ultimi tre posti a disposizione, ovvero il serbo Novak Djokovic, il norvegese Casper Ruud, l’australiano Alex de Minaur ed il russo Andrey Rublev, che attualmente sarebbe escluso dall’ultimo atto della stagione. In sede di sorteggio saranno in prima fascia Sinner e Zverev, mentre in seconda saranno inseriti Alcaraz e Medvedev, infine Fritz è certo di essere nella terza urna.