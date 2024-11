Anteprima24.it - Petizione per intitolare centro Rai di Napoli a Franco Di Mare

Tempo di lettura: < 1 minutoA pochi mesi dalla scomparsa del giornalista napoletanoDi, è partita unaspontanea per chiedere di intitolargli ildi Produzione Rai di. Nella, lanciata sulla piattaforma change.org, si legge: “La Rai, l’azienda che lui considerava la sua famiglia, la sua casa, al momento non ha ancora fatto alcun passo significativo per ricordarlo ed onorarne la memoria.amava intensamente la sua città natale,. E da essa è sempre stato ricambiato. Un bel modo per onorareadeguatamente sarebbe intitolargli ildi Produzione Rai di”. “Ho firmato e sostengo pubblicamente laper l’intitolazione delRai diDiè stato un importante esponente del giornalismo italiano, legatissimo alla sua città natale.