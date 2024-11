Sport.quotidiano.net - Olimpia Milano, grande freddo a Trento: il -34 è senza giustificazioni

, 3 novembre 2024 – Una sconfitta così non l'avrebbe pronosticata neanche il più ardito degli scommettitori. L'prende una sonora batosta sul campo dell'imbattuta, ma il – 34 subìto (91-57) è davvero un margine ingiustificabile. Non può bastare la stanchezza del doppio turno di Eurolega (anche l'Aquila ha giocato mercoledì scorso in trasferta in Eurocup), non possono bastare le rotazioni falcidiate dagli infortuni perché è vero che non si possono dimenticare gli infortuni di Nebo, Dimitrijevic, Shields (3/5 del quintetto), oltre McCormack e Diop, ma allo stesso modoha una rotazione da 10 uomini 10 con nessun giocatore che ha mai giocato una partita di Eurolega nella sua vita. Eppure la differenza di energia, volontà e decisione è stata enormemente a favore dei padroni di casa.