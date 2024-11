Gqitalia.it - Nell'anno delle elezioni americane il menswear è nelle mani di Willy Chavarria

Lunedì sera, qualche ora prima che Troye Sivan consegnasse ail trofeo d'argento del CFDA, considerato come l'Oscar della moda americana, lo stilista, in una suite d'hotel, stava provando il discorso di accettazione durante gli ultimi ritocchi del trucco.non aveva in mano nulla di scritto e mi è sembrato rischioso, dato che era chiaramente lui l'uomo da batterea categoriadesigner dell', per la seconda edizione consecutiva. «È buffo, spesso i discorsi migliori mi vengono improvvisando», ha detto. Ai premi del Council of Fashion Designers of America, ampiamente riconosciuti come il sigillo ufficiale di approvazione per marchi e stilisti, votano i colleghi del settore. L'scorso,aveva portato a casa il premio per ilgrazie alla visione elegante dello stile americano con influenze chicane.