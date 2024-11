Ilnapolista.it - Napoli, niente più vittorie strepitose alla Spalletti. Con Conte largo al pragmatismo puro (So Foot)

Leggi tutto su Ilnapolista.it

In Francia hanno potuto vedere Milan-e, a giudicare da quanto scrive So, sono rimasti estasiati dsquadra di. Tanto che titolano “, leest bon“. Per capirne meglio il senso, è opportuno leggere più in fondo. “La squadra vincitrice dello scudetto 2023 è in testa al campionato quando nessuno se lo aspettava. Una bella sorpresa che ha un nome, quello di Antonio. Ha ricostruito un progetto abbandonato la scorsa stagione. L’ex allenatore della Juventus a inizio stagione avvertiva: «Ilsoffrirà in questa stagione. È in atto una ricostruzione totale». Era agosto e, secondo i risultati, il progetto è andato più velocemente del previsto“.