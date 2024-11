Lapresse.it - Napoli, giovane ucciso a San Sebastiano: 17enne confessa

Leggi tutto su Lapresse.it

Hato ilfermato ieri per l’omicidio del 19enne Santo Romano commesso sabato notte a Sanal Vesuvio, al culmine di una lite in piazza tra gruppi di giovani. Interrogato dal pm della Procura dei minori, il presunto autore – proveniente dal quartiere Barra die già stato in carcere – ha ammesso di essere stato lui a sparare il colpo che centrato i pieno petto ilportiere del Micri, morto poco dopo la sparatoria in ospedale. Alla domanda degli inquirenti su come si fosse procurato la pistola, il minore ha affermato di averla acquistata da degli “zingari”, circostanza al vaglio dei carabinieri che indagano sulla vicenda.