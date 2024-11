Oasport.it - MotoGP, pagelle GP Malesia 2024: Bagnaia, troppo tardi. Martin aggressivo e lucido, Bastianini anonimo

Leggi tutto su Oasport.it

GPDomenica 3 novembre FRANCESCO(Ducati Factory) 10: una gara impeccabile. Doveva vincere per lasciare aperti i discorsi (comunque complicatissimi) legati al titolo e lo fa. Con forza. Con durezza. Accettando lo scontro con Jorge. Lo spagnolo cerca di accendere la miccia nei primi giri ma lui non si fa spaventare. Risponde colpo su colpo, poi appena ha modo scappa. Se ne va inesorabilmente grazie ad un ritmo sempre 2-3 decimi migliore diator. Nel finale gestisce moto e gomme e vince con pieno merito. Quanti rimpianti per la caduta di ieri e, più nel complesso, per le occasioni mancate in una annata con già 10 successi stagionali JORGE(Ducati Pramac) 7.5: mezzo voto in meno per i rischi corsi in questo Gran Premio di. Assolutamente non necessari.