Sport.quotidiano.net - Lucchese, sonora sconfitta a Campobasso: 3-0

, 3 novembre 2024 – Laanche datorna con una3 a 0. I rossoneri non entrano mai in partita e non tirano mai nella porta avversaria. Gli uomini di braglia passano in vantaggio al 27’ con Pierno, che calcia dalle retrovie, Welbeck in spaccata non arriva la palla va sui piedi di D’Angelo che salta Dumbravanu e poi Palmisani e segna il gol del vantaggio. Padroni di casa in vantaggio e padroni del campo. Al 40’ arriva il raddoppio dei rossoblù. Palmisani, con il pallone tra le mani, atterra con uno sgambetto Baldassin. Il direttore di gara estrae il cartellino rosso e concede il calcio di rigore. Coletta appena entrato in campo, per un soffio non intercetta il tiro di Di Nardo, che raddoppia Si va al riposo con lasotto di due gol e con un uomo in meno.