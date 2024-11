Oasport.it - LIVE F1, GP Brasile 2024 in DIRETTA: qualifiche e gara ad Interlagos, pioggia in arrivo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DEL MONDIALE PILOTI LA CLASSIFICA DEL MONDIALE COSTRUTTORI Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel GP deldi F1. Una domenica che potrebbe riservare molti colpi di scena, ma anche un nulla di fatto. Il programma è stato completamente rivoluzionato a seguito dellatorrenziale che si è abbattuta ieri su. Alle 11.30 (le 7.30 locali) si disputeranno infatti le, seguite alle 16.30 dalla(originariamente prevista per le 18.00 e dunque anticipata di due ore e mezza). È veramente molto insolito che una competizione di F1 si svolga così presto al mattino. Evidentemente la FIA spera di aver individuato le due finestre più favorevoli per il meteo. Dalle previsioni non sembra esserci scampo: pioverà ancora, e tanto. Forse anche più di ieri.