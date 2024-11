Oasport.it - LIVE F1, GP Brasile 2024 in DIRETTA: Norris si salva al pelo in Q1, fuori Hamilton! Verstappen davanti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.01 La classifica della Q1: 1 MaxRed Bull Racing 1:28.522 2 Alexander Albon Williams +0.550 3 George Russell Mercedes +0.599 4 Esteban Ocon Alpine +0.649 5 Yuki Tsunoda RB +0.650 6 Pierre GaslyAlpine +0.898 7 Charles Leclerc Ferrari +1.317 8 Sergio Perez Red Bull Racing +1.513 9 Oscar Piastri McLaren +1.592 10 Fernando Alonso Aston Martin +1.685 11 Carlos Sainz Ferrari +1.781 12 Lance Stroll Aston Martin +2.058 13 Valtteri Bottas Kick Sauber +2.111 14 Liam Lawson RB +2.236 15 LandoMcLaren +2.422 16 LewisMercedes +2.628 17 Or Bearman Haas F1 Team +2.707 18 Franco Colapinto Williams +2.748 19 Nico Hulkenberg Haas F1 Team +3.101 20 Zhou Guanyu Kick Sauber +3.741 12.00 Ferrari discreta, ma senza brillare. Adesso Leclerc e Sainz dovranno passare il taglio della Q2: non sarà semplice per nessuno 11.