Lanazione.it - ’Liberi di educare’, entrano le scuole valdarnesi

Leggi tutto su Lanazione.it

Quattrodel Valdarno si sono riunite sotto il gruppo "Liberi di Educare": l’Istituto Marsilio Ficino (medie, liceo classico e scientifico), le NuoveSerristori di Figline Valdarno (infanzia e primaria), la scuola Maria Immacolata di Incisa Valdarno (infanzia) e l’Istituto Regina Mundi (materna e elementari) sono entrati a far parte della cooperativa con sede a Firenze che gestisce vari istituti scolastici di ispirazione cattolica. "Abbiamo unito le forze – spiega don Enrico Maria Vannoni, dirigente scolastico del Ficino -: la diocesi di Fiesole, che gestiva le 4per un totale di oltre 400 ragazzi, le ha messe in rete affidandole a una cooperativa con grande esperienza e entrando in un gruppo che farà investimenti su noi e sul territorio".