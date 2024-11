Anteprima24.it - Legge elettorale in Campania, Iannone: “Terzo mandato è terzo mondo delle istituzioni, legge truffa”

Tempo di lettura: 2 minuti“Siamo ai saldi di fine stagione per la Regione. De Luca si fa approvare unche è iled aspettiamo sempre di sapere cosa ne dice la Schlein, visto che il Pd in Parlamento ha votato contro questa ridicola manifestazione secondo la quale è riconosciuto il divieto dima si applicherebbe solo dopo De Luca. Si aggiunge una, fatta su misura per salvaguardare le esigenze dell’attuale Governatore e dei suoi Consiglieri Regionali di maggioranza: uno sbarramento al 2,5% e’ una soglia ridicola che definirei da posologia istituzionale; sindaci dei piccoli comuni messi nella condizione di fatto di non potersi candidare; dimezzamento del numero di firme necessarie per presentare liste civiche. Quindi tutte norme sartoriali per la condizione politica di De Luca e dei suoi consiglieri.