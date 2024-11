Quotidiano.net - La spia russa che viene dagli Usa: 33enne in azione nel Donbass. Ha trafugato informazioni top secret

Le prime foto di lui, col viso pixelato e abbracciato a un soldato, erano apparse sui canali di blogger militari russi il 28 ottobre, subito dopo l’operche lo aveva esfiltrato dal territorio ucraino. Ma ieri Daniel Martindale si è presentato a volto scoperto, mostrando i suoi documenti di americano davanti ai giornalisti a Mosca e affermando di aver operato per oltre due anni dietro le linee nemiche fornendo preziosealle truppe di Mosca nel. Ora Martindale, 33 anni, dice di voler farsi una vita e una famiglia in Russia e lavorare come agricoltore. Oltre che acquisire la cittadinanza. Come Edward Snowden, l’informatico e attivista statunitense già tecnico della Cia che dal 2013 vive in Russia dopo aver rivelato i dettagli di diversi programmi topdel governo di Washington e di quello di Londra.