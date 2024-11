Dilei.it - Kate Middleton, crollano le accuse di Meghan: la replica che non lascia dubbi

Da quando il Principe Harry eMarkle hanno rinunciato ai loro ruoli di Royal worker nel 2020, non sono mancatee insinuazioni contro la Famiglia Reale britannica. Attraverso la serie Netflix Harry &, interviste televisive e il libro autobiografico Spare, Harry ehanno condiviso le loro esperienze e percezioni su presunti conflitti, incomprensioni e pressioni subite nel contesto Reale. Tra queste dichiarazioni, una delledella Duchessa del Sussex ha riguardato il modo in cui ha scelto i suoi look durante gli impegni ufficiali, sottolineando come evitasse i colori vivaci per non entrare in competizione con i membri senior della Royal Family.