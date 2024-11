Inter-news.it - Inter-Venezia, Calhanoglu gioca? Il piano per il recupero – Sky

Alle ore 20.45 si giocheràe c’è la possibilità che i nerazzurri si avvicinino al primo posto occupato dal Napoli. Hakanha recuperato, ma giocherà? La risposta da Sky Sport. LE ULTIME – Gli ultimi due allenamenti hanno visto protagonisti Francesco Acerbi e Hakan. I duetori hanno recuperato dai rispettivi problemi muscolari e sono pronti per tornare in campo definitivamente. Stasera il programma prevedealle ore 20.45, ma la prudenza prevale in Simone Inzaghi. L’allenatore ha pensato al turco dal primo minuto, c’è però unpreciso per averlo al 100% nelle prossime partite. Verrà seguito con meticolosità., il programma perPROGRAMMA – Inil centrocampo sarà formato da Nicolò Barella, Henrikh Mkhitaryan e soprattutto Piotr Zielinski.