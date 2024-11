Ilrestodelcarlino.it - Il pesce fa festa, ultimo giorno. Tutte le iniziative in programma

Oggi si tiene la quarta e ultima giornata dell’edizione 2024 della kermesse ’Ilfa’. Gli stand gastronomici saranno aperti a pranzo e cena. I maggiori sono quelli di Arte Confcommercio, Arice Confesercenti e lo stellato ristorante Magnolia di Alberto Faccani assieme al Marè dello chef Omar Casali, in rappresentanza dell’associazione Chef to Chef, allestiti in viale Anita Garibaldi. In piazza Ciceruacchio è ormeggiata la motonave New Ghibli, dove a bordo sarà possibile gustare i piatti della cucina marinara, mentre in corso Garibaldi è presente la motonave Tritone. In piazza del Monte c’è lo stand dell’associazione Tra il Cielo e il Mare, mentre in via Leonardo da Vinci, c’è l’associazione Motta Vicenza. Sull’asta di Ponente vicino al vecchio Squero, ci sono la cooperativa Armatori di Cesenatico e l’associazione Pescatori a Casa Vostra.