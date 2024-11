Ilfattoquotidiano.it - Il destino di Kamala Harris e Donald Trump si gioca in 7 Stati-chiave: la situazione negli “Swing States” a due giorni dal voto e gli esiti (decisivi) nel 2016 e 2020

Nell’America sempre più spaccata, nell’America dove lo scontro politico, sociale, culturale diventa ogni giorno più polarizzato, l’esito delle elezioni è una scommessa difficile da vincere. Questo vale per le presidenziali 2024, come già per quelle. Otto anni fa, in Pennsylvania,sconfisse Hillary Clinton per circa 43mila voti, lo 0,74%. Nel, sempre in Pennsylvania, Joe Biden superò il tycoon dell’1,25%. La Georgia ha dato la vittoria all’attuale presidente, nel, per poco più di 11mila voti. In Wisconsin nelil margine con cuivinse su Clinton fu di poco più di 22mila voti. A meno di clamorose sorprese, sarà così anche quest’anno. La media dei sondaggi compilata da Real Clear Politics dàin vantaggio sunei sette, con margini ristrettissimi: dallo 0,4% al 2,5% per cento.