Hot Pilates | l’allenamento che fa bene al fisico e alla mente

Life&People.it Negli ultimi anni, discipline come lo yoga e ilsono trend in crescita ricercati da persone che cercano metodi di allenamento alternativisemplice palestra. Nuova tendenza è l’hot, disciplina che si svolge in un ambiente riscaldato e offre numerosifici. Diffusosi rapidagrazie ai social – su Tik Tok sta spopolando – sempre più persone hanno deciso di praticarlo sia perchè ispirati dalle celebrità, sia per i suoi effettifici: aiuta a migliorare la coordinazione e la respirazione, oltre a definire la muscolatura. Che cos’è l’Hot? Può essere considerato un2.0, una versione “potenziata” con l’unica differenza che gli esercizi sono svolti in ambiente riscaldato ad infrarossi con temperature che si aggirano tra i 35 e i 40 gradi.