Gp Brasile: Verstappen vince ed ipoteca il mondiale.

Alpine a podio con Ocon e Gasly Nonva da 10 gare, partiva dalla posizione 17, tutto sembrava girare male ma seè campione del mondo non lo è per caso ed infattiinedil. Il weekend delè un misto di emozione e tensione. La spuntaa termine di una gara da brividi. La gara inizia già con un colpo di scena. Durante il giro di formazione, Stroll commette un errore anche a causa della pista bagnata e costringe i commissari a rivedere la procedura di partenza. I primi cinque non rispettano questa procedura rischiando una penalità che non arriva. Super partenza diche partito dalla diciassettesima posizione in un giro rientra già in zona punti. Russell brucia Norris e si mette al comando. Dietro i primi due Tsunoda e Lawson. La gara è emozionante con un meteo assoluto protagonista.