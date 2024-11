Ilfattoquotidiano.it - Germania, la “coalizione semaforo” è a pezzi: c’è già una data per le elezioni anticipate. Scholz convoca vertice di crisi con gli alleati

Il cancelliere Olafè allarmato per lo stato diin cui versa il suo governo e vuole vedere i colleghi, il vicecancelliere verde Robert Habeck e il ministro delle Finanze Christian Lindner, in incontri ristretti a tre prima di undiche si terrà mercoledì prossimo. Lo scrive Spiegel online, mentre secondo Bild am Sonntag “ladi governo è sul baratro”. Incircolano da settimane notizie su un possibile crollo del governo con un ritorno anticipato alle urne, che avrebbe addirittura già una, il 9 marzo. Tuttavia i vertici dei socialdemocratici e dei verdi hanno ribadito di voler tenere fede alla. Al momento, in attesa di possibili sorprese, risulterà fondamentale l’approvazione definitiva del bilancio, prevista per il prossimo 14 novembre.