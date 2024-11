Ferrari scialba e sulla difensiva in una gara pazza in Brasile | Las Vegas tappa chiave per i Costruttori

Leggi tutto su Sportface.it

Unae in difficoltà per tutti e tre i giorni inalla fine può persino dirsi quasi soddisfatta di come sono andate le cose a Interlagos. Sembra un paradosso, così non è: la Rossa con una sola punta, in fin dei conti, si piazza davanti a entrambe le McLaren e cede solo due punti (otto in tutto il weekend) al team di Woking che dunque allunga di una manciata di lunghezze nella classifica, al contempo subendo però la rimonta Red Bull grazie alla vittoria di Verstappen. Insomma, consci delle difficoltà della vettura su questo circuito e consapevoli che con Sainz fuori perché contro le barriere ine in difficoltà in qualifica, al monegasco oggi non si poteva chiedere troppo. E Leclerc, di fatto, si accende solo dopo una delle mille Safety Car con un doppio sorpasso da maestro e poesia pura.