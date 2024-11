Oasport.it - F1, la prova di forza di Verstappen: con la pioggia dimostra di essere il pilota migliore

Maxfesteggerà il quarto titolo mondiale consecutivo tra qualche settimana, a meno di cataclismi. L’olandese, però, questo traguardo lo ha centrato oggi, in largo anticipo. Inutile girarci attorno, la vittoria nel Gran Premio di San Paolo, ventunesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024, ha messo nero su bianco il trionfo del portacolori della Red Bull. Più forte di tutto. Più forte di tutti. Nella giornata più difficile, per colpa dellatorrenziale e per una posizione di partenza quanto mai complicata. Era diciassettesimo in griglia. Il suo rivale numero uno, invece, era in pole position. Tutto sembrava portare verso una nuova tappa favorevole a Lando Norris che, sulla carta, poteva andare a rimontare ancora punti pesanti in classifica. Sin dallo spegnimento dei semafori, invece, si è capito che la musica sarebbe stata ben diversa.