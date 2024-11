Ilgiorno.it - Claudia Cocchetti morta a 32 anni in un incidente in moto a Barghe: fatale una macchia d’olio in strada

(Brescia), 3 novembre 2024 – Un tragicoinavvenuto a, nel Bresciano, sabato 2 novembre, ha strappato la vita a, 32enne originaria di Lovere e residente a Sarezzo. La giovane era in sella alla due ruote guidata dal compagno e una caduta contro il guardrail a bordole è stata. L’LaLe indagini La vittima Funerale e veglia di preghiera Il cordoglio L’L'episodio ha avuto luogo sulla statale 237 del Caffaro che collega il lago d’Idro con quello di Garda, in Valsabbia: la giovane, in sella a unacicletta BMW R1250 guidata dal compagno, è caduta e ha sbattuto contro il guardrail, dopo che la due ruote ha sbandato ed è uscita dia causa di unad'olio sull'asfalto.