Iltempo.it - Cara Elly le urne non vanno a gettone

Per quanto oggi si presenti come una tinozza,Schlein farebbe bene a imparare la lezione ligure e tirare le sue monetine nella Fontana di Trevi, non contro gli avversari politici, perché lenon. Perché il vulnus che si è aperto fra politica e giustizia è molto più di una polemica e tocca nel profondo i vizietti e i tic del Partito democratico. L'ossessione berlusconiana, che ha spinto i democratici a descriversi sempre e soltanto come l'antitesi dell'avversario, ha cercato per anni nella magistratura il sostituto delle. Ottenendo come risultato un partito incapace di vincere le Politiche.