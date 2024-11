Iltempo.it - Bufera su Report: Ranucci nel mirino per il fango sulla sorella di Giuli: "Attacco osceno"

Essere attaccati solo perché si è parenti di un ministro. E' quanto accaduto ad Antonelladel ministro Alessandro, che è finita neldi Sigfridoe dipoiché sarebbe una collaboratrice di Fratelli d'Italia. L'strumentale di bieca propaganda politica è stato subito respinto al mittente dalla diretta interessata, costretta per giunta a confessare che nei fine settimana (contrariamente a quanto sostenuto dalla trasmissione) si occupa del suo bimbo di 7 anni gravemente malato. Subito sono insorti tutti per questostrumentale che non rispetta neanche la legittima privacy delle persone. «Solidarietà ad Antonella, eccellente professionista, vittima della strumentalizzazione messa in campo da». Così il vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati, Pino Bicchielli.