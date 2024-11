Lanazione.it - “Basta lavorare 12 ore”. Sciopero al Macrolotto, in 50 sfilano di notte tra le fabbriche

Leggi tutto su Lanazione.it

Prato, 3 novembre 2024 – Ancora agitazione nella Piana contro le dure condizioni lavorative applicate in alcune aziende del settore tessile. Sta, 3 novembre, diversi lavoratori hanno proclamato unoalla stamperia Arte93 del2, dove gli operai – si legge in una nota del Sudd Cobas – “erano stati mandati via per aver chiesto al titolare di8 ore”. I lavoratori iscritti al Sudd Cobas in presidio da due settimane davanti alla tessitura Welltex di via Galvani foto Attalmi "Per anni nella Arte93 si è lavorato senza sosta 12 ore, chi con un contratto part-time chi a nero, e giovedì – denuncia ancora il sindacato – l'azienda ha provato a sbarazzarsi dei lavoratori allontanandoli dal posto di lavoro con un messaggio, solo perché il giorno prima si erano rifiutati di12 ore”. Operaio bastonato. Il caso in Parlamento.