Atalanta Gasperini | Partita bellissima dato il valore degli avversari Conte ha fatto cose straordinarie

“Noi pensiamo di misurarci, è chiaro che queste partite sono una bilancia anche per noi. Siamo riusciti a fare una prestazione di livello, siamo ulteriormente cresciuti in personalità e in tecnica. Abbiamo sfoderato unasoprattutto per ildei nostri“. Sono queste le parole di Gian Piero, tecnico dell’che parla ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 3-0 contro il Napoli: “La scelta di Retegui? Questo è il nostro reparto d’attacco, non sempre possiamo giocare con il tridente, ma si può essere determinanti anche dalla panchina. Abbiamo bisogno di crescere non tanto nel nucleo, ma stiamo avendo buone risposte. Retegui harisposte immediate, ma stanno crescendo tutti. Il Napoli è una squadra forte, ero sicuro e bisogna dar merito a tutti.