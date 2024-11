Sport.quotidiano.net - Ascoli avanti a piccoli passi, ad Arezzo finisce 1-1

, 3 novembre 2024 - L'si scuote solo a metà, ma perde un'altra ghiotta chance per rompere quella scia nera senza vittorie che ora sale addirittura a 9 turni. Adnon si va oltre l'1-1 e la tana degli amaranto si conferma un campo tabù. Corazza illude prima del pari su rigore di Pattarello. Sugli spalti i quasi duecento tifosi ascolani presenti hanno proseguito la dura contestazione contro il patron Pulcinelli e i vertici societari. I bianconeri approcciano in difensiva lasciando l'iniziativa ai toscani. Poco prima della mezz'ora però a sorpresa è il Picchio a sfiorare il vantaggio con Silipo che impegna Trombini. I padroni di casa riprendono in mano le redini in chiusura di primo tempo. Qui Livieri deve rifugiarsi in corner sul tentativo di Chiosa.