Agi.it - Antonella Giuli a Report, "il tempo libero lo dedico a mio figlio malato"

AGI - "Si può costringere una donna, una madre, una professionista che gode della stima dei suoi datori di lavoro a rivelare la verità dolente di una vita privata funestata dalla malattia di un bambino di 7 anni irreversibilmente? In Italia, oggi, evidentemente sì"., sorella del ministro della Cultura, replica in una lettera aperta - e pubblicata dal Corriere.it - alle anticipazioni di '', che andrà in onda stasera.