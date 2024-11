Spettacolo.periodicodaily.com - Andrea Cerrato e il Suo SERATA MAGICA Live Tour

Oggi, domenica 3 novembre partirà da Roma il “” di. L’arista ha pubblicato diversi album e ha tenuto oltre 300 concerti in giro per l’Italia da artista completamente indipendente, ottenendo risultati importanti. Il suo clubinfatti è già tutto sold out, traguardo che ha raggiunto solo grazie ai suoi canali social e al passaparola, senza promozione e una struttura importante dietro., Parte il Club” Dopo il trionfo delle date estive, tutte sold out,darà il via al suo clubil 3 novembre dal Largo Venue di Roma, anch’esso esaurito. Con una straordinaria abilità nel coinvolgere il pubblico, il cantautore continua a registrare sold out in ogni tappa del suo. Un Percorso di Crescita Artistica Ilrappresenta il culmine di un lungo viaggio artistico.