Lanazione.it - 3 novembre, il Palio di Siena che non ti aspetti. Quando a correre erano le bufale

Firenze, 32024 – Quella che vi raccontiamo oggi è una storia molto curiosa: tutti, nel mondo, conoscono infatti ildi. Ma in pochi sanno che, prima dei cavalli, a ‘delle, rigorosamente maremmane. E prima ancora, i tori. Era il 3del 1650il Granduca di Toscana Ferdinando II de’ Medici fece visita a. In suo onore quel giorno venne organizzata una ‘bufalata’, che fu anche l’ultima della storia. La prima che si corse, e che sostituì in qualche modo la tradizione della caccia ai tori – avvenne nel 1599. Altre ne seguirono negli anni a venire, ben 36 in tutto. Anche nelle cosiddette 'bufalate' le protagonistele contrade, e a precedere a corsa vera e propria c’era un corteo. Nel 1650 parteciparono la Lupa, la Chiocciola, il Drago, l’Oca, la Torre e l’Onda.