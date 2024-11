Spettacoloitaliano.it - Yasemin Sancakl? Aksoy età, figli, chi è la moglie di Ça?la Demir

Leggi tutto su Spettacoloitaliano.it

chi è ladi Ça?laè ladi Rüzgarè Tarik della serie turca Endless Love, in onda su Canale 5. Ha ottenuto importanti riconoscimenti per i suoi ruoli in popolari serie TV e film turchi. È particolarmente famoso per la sua interpretazione di Tar?k Soydere nella serie “Endless Love” (Kara Sevda) e di Ercüment Akman in “Terra Amara” (Bir Zamanlar Çukurova). Ma chi è? Ecco la sua età e la sua biografia.età e biografia? età 32 anni è nata il 1 aprile 1992. Ella è una talentuosa attrice e ballerina turca. È meglio conosciuta per il suo ruolo di Banu Akmeriç nel popolare dramma turco “Endless Love” (Kara Sevda).è apparsa anche in altre serie TV come “Erkenci Ku?” e “Siyah ?nci”.