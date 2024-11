Lanazione.it - Vanno al concerto di Emma, migranti cacciati dal Cas. Ma il giudice li fa rientrare

(Lanazione.it - sabato 2 novembre 2024) Siena, 2 novembre 2024 – Ildi San Silvestro in Piazza del Campo, sul palco la spumeggianteMarrone. Era costato a dueil posto al centro di accoglienza, il Cas di Monticiano. Per alcuni mesi prima di vincere la battaglia legale per avere di nuovo un tetto sulla testa. Vicenda salita alla ribalta della cronaca nel gennaio scorso, dopo la revoca della prefettura. Nel mezzo il Tar che dava ragione a quest’ultima, finché il Consiglio di Stato ha chiuso la partita legale dando ragione ai due stranieri, assistiti dall’avvocato Danilo Lombardi. E proprio nei giorni scorsi la pietra tombale sul ’caso’ è stata posta dal tribunale amministrativo a cui era stata inviata affinché entrasse nel merito.