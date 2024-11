Tvpertutti.it - Un posto al sole, anticipazioni: Rossella crolla, Nunzio ad un bivio

Graziani ad Unalavrà un pesante crollo emotivo, come si evince dalledella soap opera partenopea relative ai prossimi episodi. La giovane dottoressa, negli ultimi tempi, ha dovuto affrontare molti momenti difficili, a partire dalla decisione didi archiviare il loro legame per intraprendere una convivenza con Diana Dalla Valle. Lo chef, in particolare, nonostante provi ancora dei sentimenti per, ha scelto di continuare a stare con Diana e ha spiegato alla figlia di Silvia che ormai il loro tempo è scaduto.