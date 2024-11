Thesocialpost.it - Ucciso Santo Romano, 19 anni, ferito un suo amico. Fermato un 17enne. Testimoni: “Tutto per un piede pestato”

Leggi tutto su Thesocialpost.it

Un 19enne è stato tragicamentea San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli, nelle prime ore di questa notte. L’episodio si è verificato intorno alle 00.40 in piazza Raffaele Capasso, davanti al municipio della cittadina. Le indagini dei carabinieri indicano che la tragedia è scaturita da un banale alterco tra due gruppi di giovani, innescato da un futile incidente che avrebbe coinvolto un “”. Tuttavia, le tensioni sono rapidamente sfuggite di mano, culminando in un colpo di pistola che ha raggiunto mortalmente, giovane incensurato di Volla, noto come portiere della squadra di calcio Micri militante nel campionato di Eccellenza. Arresto di un minorenne per omicidio Nel pomeriggio di oggi, unè statodai carabinieri della compagnia di Torre del Greco, in seguito a un decreto emesso dalla Procura per i minorenni.