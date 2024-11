Tenaris sale in Borsa +418% dopo che Israele non ha attaccato i pozzi di petrolio in Iran

Bergamonews.it - Tenaris sale in Borsa (+4,18%) dopo che Israele non ha attaccato i pozzi di petrolio in Iran

Si chiude una settimana importante sotto il profilo macro economico, che ha visto il PIL dell’Europa del 3Q24 crescere dello 0.4% (le stime indicavano +0.2%) rispetto al +0.2% del 2Q24 che consente una crescita del tendenziale annuo del +0.9% (le stime indicavano +0.8%) rispetto al +0.6% del 2Q24. In crescita è tuttavia risultata anche l’inflazione, che in ragione d’anno è risalita in ottobre al 2% (+1.7% in settembre), mantenendosi comunque in linea con il target della BCE. Dall’altra sponda dell’Atlantico, abbiamo visto il PIL degli Stati Uniti crescere del 2.8% nel 3Q24 (dal +3% del 2Q24) e un tasso di disoccupazione che si è mantenuto stabile al 4.1% in ottobre. In forte discesa i nonfarm payrolls di ottobre (+12k contro 106k stimati e 267k di settembre), confermando come l’economia continui a crescere ad un ritmo superiore a quello potenziale (tra il 2% e il 2,5%).