Liberoquotidiano.it - "Stavolta mi sono spaventata". Addio politica? Emma Bonino, la scelta dolorosa dopo il ricovero

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

"M prendo una tregua dalla":lo ha dettoessere stata ricoverata per due settimane in terapia intensiva all'Ospedale Santo Spirito di Roma per problemi respiratori. Ora che è a casa, dove proseguirà la convalescenza, la storica leader radicale e di +Europa ha ammesso di essersi "davvero". Fortunatamente adesso i suoi parametri risultano stabili e le sue condizioni migliorate. Intervistata da La Repubblica, lanon ha parlato solo del suo stato di salute ma anche dei prossimi obiettivi politici, tra cui "il referendum sulla cittadinanza che dovrebbe tenersi in primavera. L'importante è approvare una legge completa sul fine vita e il suicidio assistito".