Serie A 2024 2025 undicesima giornata | programma e telecronisti Dazn e Sky

Leggi tutto su Sportface.it

(Sportface.it - sabato 2 novembre 2024) Ile isue Sky dell’di. Un turno già decisivo con Napoli-Atalanta per capire le ambizioni della capolista e quelle della Dea, e inoltre c’è spazio per Udinese-Juventus con i bianconeri a caccia di un risultato per rilanciarsi, idem Monza-Milan per i rossoneri, e poi ancora Verona-Roma e Lazio-Cagliari con le due squadre capitoline, oltre a Inter-Venezia sulla carta scontata. Di seguito ecco allora lazione sulle due emittenti che detengono i diritti tv,con tutte e dieci le partite e Sky con tre di queste. IDELL’Sabato 2 novembreore 15 Bologna-Lecce suTelecronaca: Gabriele Giustiniani e Alessandro Budel ore 18 Udinese-Juventus suTelecronaca: Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini ore 20.