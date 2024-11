Ilrestodelcarlino.it - Scoppia incendio in un condominio a Rimini: intossicato dal fumo finisce in ospedale

, 2 novembre 2024 – Una persona è stata ricoverata ina seguito di unche si è sviluppato stanotte, intorno alle 2, in undi via Dandolo a. Le fiamme si sono sprigionate all’interno di un appartamento al terzo piano che è andato completamente distrutto, mentre i residenti dello stabile sono scappati impauriti in strada. La persona che ha riportato le conseguenze più gravi è stata portata ina Ravenna a causa delche ha respirato all’interno dell’appartamento. Danni dasi sono verificati anche in altri tre appartamenti vicini.