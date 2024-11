Salah completa la vittoria in rimonta mentre i Reds vanno in testa

Leggi tutto su Justcalcio.com

2024-11-02 19:10:18 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Il Liverpool è salito inalla Premier League dopo aver segnato due gol in tre minuti del secondo tempo per eliminare il Brighton. Ferdi Kadioglu ha regalato al Brighton un meritato vantaggio nel primo tempo e gli ospiti sembravano in controllo fino a quando il Liverpool non ha aumentato il ritmo a metà del secondo periodo. Cody Gakpo, che ha segnato due gol nelladel Liverpool all’Amex Stadium nella Coppa EFL a metà settimana, ha segnato un pareggio un po’ fortuito prima che Mohamedsegnasse con un pezzo di brillantezza tipica perre la. Con la sconfitta del Manchester City a Bournemouth, gli uomini di Arne Slot sono ora in vetta con due punti di vantaggio dopo 10 partite. ENTRARE LÌ!!! #LIVBHA pic.twitter.