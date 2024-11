Ilnapolista.it - Sabalenka: «Mi sono svegliata la mattina e il mio ragazzo ha detto: ‘Oh, congratulazioni, sei diventata la prima tennista al mondo’»

Oggi iniziano a Riad, in Arabia Saudita, le WTA Finals, Arynaci arriva da numero uno della classifica mondiale, di stretta misura su Iga Swiatek. Laresterà in vetta, e dunque chiuderà per lavolta una stagione da numero 1 del mondo, se vincerà tutte le tre partite del girone, oppure arrivando in finale dopo aver vinto uno o due incontri nel round robin. La campionessa in carica Swiatek avrà la possibilità di scavalcaresolo vincendo il titolo. Ma il suo destino non è nelle sue mani. Se infatti dovesse perdere una o due partite nel girone, abasterà vincere il suo stesso numero di partite nel round robin per assicurarsi il posto di numero 1 a fine stagione.