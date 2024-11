Oasport.it - Rune-Zverev oggi, semifinale ATP Parigi-Bercy 2024: orario, programma, tv, streaming

(Oasport.it - sabato 2 novembre 2024) Holgere Alexandertornano a confrontarsi a per la terza volta nel. Ed entrambi i confronti precedenti hanno avuto una certa significatività, in particolare il primo di essi. Intanto, però, c’è unaper determinare il destino dell’ultima parte di stagione. Per il danese c’è la possibilità di ritornare in finale nel torneo che lo ha lanciato, mentre il tedesco è a caccia di un numero 2 della Race che gli eviterebbe Jannik Sinner alle ATP Finals. Si diceva dei precedenti: al Roland Garrosè andato molto vicino a eliminare, che si salvò nel tie-break del quarto set per poi dominare nel quinto. Più “normale” il 6-3 7-6(5) di Montreal, a livello di ottavi di finale. ATP: continua il sogno di Humbert, sfiderà Khachanov.