Lanazione.it - Ruba all’interno di un ristorante e spacca il vetro di un’auto: arrestato 25enne

Firenze, 2 novembre 2024 – Tentato furto sue pure furtodi un. Con queste accuse, nella notte di giovedì scorso, è statoin flagranza di reato undi origine gambiana. L’intervento dei carabinieri è stato attivato grazie alla preziosa segnalazione di un cittadino, che aveva visto un uomo infrangere il lunotto posteriore diposteggiata in via Cittadella. Probabilmente dissuaso dal rovistare dentro l’auto dalle urla del passante che ha chiamato le forze dell’ordine, il giovane si è spostato in viale Fratelli Rosselli, dove è stato pizzicato dai militari. Al momento del fermo, il giovane è stato trovato in possesso di attrezzi da scasso, come una torcia e dei guanti, oltre a vari oggetti di cui ilnon ha saputo giustificare la provenienza.