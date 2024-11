Ilgiorno.it - Quei due ragazzi irresistibili: "In scena da vecchi teatranti. Sotto le risate la nostra storia"

(Ilgiorno.it - sabato 2 novembre 2024) Uno ha novant’anni compiuti. L’altro va per i settantotto. Sempre feroci i numeri. Eppure a teatro Umberto Orsini e Franco Branciaroli continuano ad essere “I“, leoni del palco qui ad interpretare due anziani colleghi che un tempo facevano il varietà insieme. E si devono ritrovare per uno sketch. Superando cicatrici e rancori. Ci riusciranno? Un classicone. Firmato Neil Simon. Con la regia di Massimo Popolizio a far emergere il respiro inquietole (tante). Dal 5 al 17 novembre inal Manzoni, con anche Flavio Francucci, Chiara Stoppa, Eros Pascale ed Emanuela Saccardi. L’anno scorso al Piccolo e ora al Manzoni: tutto fa pensare che vi stiate divertendo. FB: "Molto. Se ci fossero una ventina di testi così avremmo risolto i problemi della vita. Credo poi sia la prima volta che è fatto con due veri attori e non due comici.