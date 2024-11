Thesocialpost.it - Oristano, morto in un incidente Giannino Delogu: l’inventore del sanificatore anti Covid

Un imprenditore di 69 anni,, ha perso la vita in un tragicostradale avvenuto nelle prime ore di oggi alle porte distava viaggiando su una Renault che ha sbandato, scivolando in una profonda cunetta lungo il prolungamento di via Ozieri, a circa duecento metri dal passaggio a livello della stazione ferroviaria. Leggi anche: Siracusa, fuori strada con la moto: Gabriele Scavone muore a 19 anni Durante la pandemia diera diventato noto a livello nazionale e internazionale per aver brevettato la Sanycar, un apparecchio sterilizzatore batteriologico progettato per igienizzare carrelli in supermercati, aeroporti e ospedali. Prima di questo successo, aveva diretto il servizio di nettezza urbana nella sua città con la società Olme.