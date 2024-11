Thesocialpost.it - MotoGP, Bagnaia cade durante la Sprint in Malesia

Nel corso delladel Gran Premio della, penultimo appuntamento del mondiale, Peccoè caduto al terzo giro. Il pilota italiano della Ducati, partito dalla pole position, era in piena rincorsa su Jorge Martin, che con un’ottima partenza aveva subito preso il comando della gara. Questa caduta potrebbe rivelarsi un duro colpo pernella corsa al titolo mondiale. Prima della gara,si trovava con un ritardo di 17 punti da Martin; se quest’ultimo dovesse riuscire a trionfare nellaa Sepang, il distacco salirebbe a 29 punti, avvicinandolo in modo decisivo alla conquista del titolo iridato. La tensione è palpabile, e l’incidente dimette in luce le insidie della fase finale del campionato, in cui ogni errore può risultare determinante.