Secoloditalia.it - Mistero fitto sui neo-sposi scomparsi nel nulla. L’appello del sindaco e di don Patriciello: aiutiamoli a tornare a casa

Unche si infittisce sempre di più a ogni ora che passa: i due neo-di Frattamaggiore, nel Napoletano, e residenti a Cesa (Caserta) – dove sono stati visti l’ultima volta – Pietro Montanino e Maria Zaccaria hanno lasciato i bambini ai nonni e sono svaniti nelda martedì 29 ottobre. E da quel momento se ne sono perse le tracce, inquietantemente Caserta, il giallo dei neo: sono ore di angosce in famiglia e nell’intera comunità locale senza lasciare tracce Sono usciti a piedi senza dire dove andavano, hanno lasciato i figli in compagnia dei nonni e hanno fatto l’ultima telefonata martedì alle 17 circa, per avvisare la sorella di lei che avevano avuto un imprevisto ed era necessario andare a riprendere il bambino al calcetto. Da quel momento il telefono di Pietro è irraggiungibile.