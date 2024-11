Michelangelo e la straordinaria ipotesi sul Diluvio Universale | Una delle donne è rappresentata con il tumore al seno – La ricerca

Leggi tutto su Open.online

Spunta un’affascinante teoria sul capolavoro di, il, affrescato nella Cappella Sistina, nel Palazzo Apostolico del Vaticano a Roma. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista medica The Breast, unafigure femminili raffigurate dall’artista, caratterizzata da undestro deforme, potrebbe mostrare segni compatibili con un carcinoma al. La bioantropologa Raffaella Bianucci dell’Università di Parigi Saclay ha messo in evidenza come la donna raffigurata presenti caratteristiche che, in medicina moderna, sono considerate indicatori del: il capezzolo rientrante, l’areola (la zona circolare che lo circonda) irregolare e segnata da erosione e un rigonfiamento sotto l’ascella destra che potrebbe suggerire linfonodi ingrossati.